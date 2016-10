Custo da cesta básica sobe 1,5 %

05/10/2016 às 11:50h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: (Divulgação)

A primeira semana de outubro não foi de boas notícias para o “bolso” do gonçalense. De acordo com a pesquisa de preços feita semanalmente por O SÃO GONÇALO em três grandes supermercados da região, o custo da cesta básica subiu aproximadamente 1,5%, em relação à última semana de setembro.





Entre os produtos que mais encareceram a cesta, o café foi o que mais cooperou para o aumento e se tornou o vilão, com 21% de aumento. Os outros itens foram: tomate (17%), feijão (16%) e batata (13%).





Apesar do aumento, alguns produtos apresentaram ligeira queda, entre eles o chuchu, o alho e a laranja, que ficaram 16%, 13% e 12% mais baratos, respectivamente.





A farinha de mandioca e o óleo mantiveram-se estáveis e equilibraram a cesta.





Moradora do Jardim Catarina, a dona de casa Helen Esteves, 43, disse que vem sentindo o reflexo do aumento no seu orçamento mensal.





"Eu até tento driblar o aumento pesquisando preços em diferentes mercados, mas ultimamente não tenho conseguido. Está tudo muito caro", contou a dona de casa.