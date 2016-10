Outubro Rosa chega à Clínica Gonçalense

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Mulheres assistiram palestras sobre o autoexame de mama Foto: Julio Diniz

Mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa alerta para o diagnóstico precoce da doença e marca o início de diversas ações da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo. Abrindo o ciclo de palestras que serão realizadas em dezenas de unidades de saúde neste mês, a Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo promoveu na manhã de ontem, uma ação para chamar atenção das mulheres.



Segundo a enfermeira da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Roseli Alves, é essencial que as mulheres saibam fazer o autoexame para identificar possíveis nódulos. “É importante que as mulheres façam a prevenção com o autoexame, pois a detecção precoce e o tratamento diminuem os riscos. Todas as mulheres, independentemente da idade, podem conhecer seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas”, conclui.

As alunas da Academia da Saúde Waldemar Lugão, em Monjolos, participaram de caminhada pelo bairro em prol do Outubro Rosa, conscientes de que a prevenção começa através do autoexame.

Para mulheres entre 50 e 69 anos, a indicação do Ministério da Saúde é que a mamografia de rastreamento seja realizada a cada dois anos. Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes do surgimento dos sintomas.

O Sistema Único de Saúde (SUS) garante a oferta gratuita de exame de mamografia para as mulheres em todas as idades. A recomendação, por parte dos médicos, é que a avaliação seja feita antes dos 35 anos somente em casos específicos.