Concursos têm 2 mil oportunidades

03/10/2016 às 15:00h Enviado por: Samuel Castro

Quatro opções de concursos públicos estão abertas com oportunidades em todo o Estado do Rio, nesta semana. Juntas, as chances somam 2.094 vagas. Os cadastros são distribuídos em dois níveis de escolaridade: médio/técnico e superior. Mais detalhes podem ser conferidos no quadro ao lado.



A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) encerra amanhã as inscrições para 259 vagas, nas áreas médica, administrativa e assistencial, com lotação no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Os cargos podem ser conferidos no edital do concurso, no site da organizadora (www.ibfc.org.br).

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) também fecha nesta sexta-feira os cadastros para formar cadastro de reserva contendo mais de 1,7 mil vagas. As oportunidades são para profissionais de níveis médio/técnico e superior, que podem ser lotados em sete cidades, inclusive o Rio de Janeiro. Os respectivos cargos podem ser conferidos no edital, no site da organizadora (www.cetroconcursos.org.br).

Para se inscrever para a Câmara de Vereadores de Nilópolis, as inscrições para 91 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, durarão mais uma semana. As vagas são para profissionais de níveis de ensino fundamental, médio e superior. Os cargos disponíveis são: Contador, Procurador (nível superior), Agente Administrativo, Agente Legislativo, Agente Técnico Legislativo, Técnico em Finanças e Orçamentos (nível médio e/ou médio técnico), Técnico Legislativo Parlamentar e Técnico em Web (nível fundamental).

Já a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) mantém abertas as inscrições para 44 vagas, divididas entre os cargos de Procurador e Especialista Legislativo, ambos de nível superior. Para o primeiro cargo, o salário inicial é de R$33,7 mil. Os cadastros devem ser feitos no site da organizadora, www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alerj2016.