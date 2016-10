SG tem espaço integralmente dedicado à saúde das mulheres

03/10/2016 às 14:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

O Espaço Rosa oferece vários serviços para o público feminino Foto: Divulgação

Inaugurado em outubro do ano passado, mês de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Espaço Rosa, localizado junto ao Hospital da Mulher, no Zé Garoto, realizou cerca de 60 mil atendimentos neste período.

O espaço conta com dois consultórios médicos, mamografia e ultrassonografia. No local, as mulheres também têm informações sobre planejamento familiar com uma equipe formada por enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e médicos e indicações para fazer laqueadura e, no caso do companheiro, a vasectomia.

“As mulheres gonçalenses ganharam um espaço com toda a infraestrutura necessária para cuidar ainda mais da saúde e, principalmente, da prevenção ao câncer. O espaço faz cinco tipos de ultrassonografia, biópsia e quatro tipos de mamografia. Nosso próximo projeto será a construção da Clínica Municipal da Mulher”, garantiu o secretário municipal de Saúde, Dimas Gadelha.