Senac RJ oferece 3,5 mil vagas de cursos técnicos

01/10/2016 às 13:30h Enviado por: Samuel Castro

Gastronomia é uma das várias opções de profissionalização Foto: Divulgação

O Senac está com inscrições abertas para preencher cerca de 3,5 mil vagas de cursos técnicos em todo o estado. Há opções em diversas áreas de atuação, como beleza e bem-estar, audiovisual, comunicação, design, educação, gastronomia, gestão, moda, saúde, segurança e meio ambiente, TI, turismo e hotelaria, entre outros.

Orientações sobre os cursos e documentação podem ser obtidas no site www.rj.senac.br ou pelo Disque-Senac 4002-2002. Os interessados devem efetuar a matricula diretamente nas unidades.



Segundo a instituição, uma das principais vantagens de um curso técnico é a rapidez de ingresso no mercado de trabalho. Profissionalizante, um técnico dura aproximadamente um ano e meio e, ao final, o aluno sai com habilitação técnica. Para se inscrever, é preciso ter concluído ou estar cursando o ensino médio.

Alunos e ex-alunos do Senac RJ também têm possibilidade de ingressar no mercado de trabalho por meio do programa “Click Oportunidades”, que é um centro da instituição que encaminha, gratuitamente, estudantes concluintes dos cursos para oportunidades de emprego e estágios em empresas.