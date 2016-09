Parceria pela causa animal

29/09/2016 às 13:20h Enviado por: Samuel Castro

Quem quiser participar, pode entregar as doações até dia 5, nos fundos do Prédio do Relógio, no Alcântara, das 9h às 13h e das 14h às 18h Foto: Luiz Nicolella

Por Daniela Scaffo

Os protetores das causas animais têm um bom motivo para ajudar os bichinhos. Uma campanha para arrecadar alimentos e materiais para os “pets” foi criada em uma parceria entre O SÃO GONÇALO, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suípa RJ) e Associação Casa do Cão & Gato (ACCG), que fica no Morro do Castro, em Niterói. Um dos pontos de coleta é no Alcântara Trade Center, o popular Prédio do Relógio, em Alcântara, São Gonçalo.



A iniciativa surgiu durante a elaboração das pautas do tradicional “Caderno Pet”, que será distribuído juntamente com OSG no próximo dia 30 de outubro. Em meio a pesquisas e temas, veio a ideia de ajudar os órgãos que dependem do trabalho de voluntários e da doação do público. Entre os materiais que podem ser doados, estão ração para cães e gatos, medicamentos, potes vazios de sorvete ou margarina, papelão e jornal, produtos de limpeza , lençol, travesseiro, toalha e ventilador.

A ACCG abriga atualmente cerca de 400 animais, que são resgatados, tratados, castrados e colocados para adoção. A instituição foi criada há 16 anos por Barbara Ribeiro e sua mãe, Iraci Ribeiro.

“Gastamos mais de uma tonelada de ração por mês, além de vacinas, remédios e castração. Com a crise, cada vez menos recebemos doações. Hoje em dia, temos menos de cinco voluntários e estamos precisando de pessoas para ajudar. Tudo que fazemos é por amor aos animais”, contou a atual presidente da associação, Rosimar Lessa.

Para a presidente interina da Suípa RJ, Sylvia Rocha, além da importância de arrecadar donativos para a instituição, o maior legado da campanha será propagar o amor aos animais.

“A gente está acostumado a promover esse tipo de campanha de arrecadação. Não só é uma ajuda financeira para a instituição, mas também é uma divulgação da causa animal da associação. Não precisamos só da ração, mas queremos também pessoas dispostas a abraçar nossa causa. Termos o apoio da população é muito importante”, explicou.

Como ajudar - O ponto de coleta fica na Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, Alcântara, nos fundos do Prédio do Relógio, onde funcionários de OSG estarão de prontidão para receber qualquer mantimento até a próxima quarta-feira (5), das 9h e 13h ou das 14h às 18h.

Quem quiser conhecer a ACCG, pode entrar em contato pelo telefone (21) 97277-4447 ou acessar o www.facebook.com/AssociacaoCasaDoCaoEGato. As doações podem ser feitas através da conta do Itaú, agência 0059, conta corrente 35413-4, CNPJ 019566410001-87, em nome da associação. Já a Suípa fica na Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Benfica, no Rio de Janeiro, telefone 3297-8777. Site: https://www.suipa.org.br/.