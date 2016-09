Cesta fecha o mês em baixa

28/09/2016 às 13:40h Enviado por: Samuel Castro

A banana foi um dos itens que mais ‘caiu’ de preço essa semana Foto: Divulgação

Por Thiago Soares

O consumidor gonçalense recebeu uma boa notícia na semana que fecha o mês de setembro. O preço médio da cesta básica caiu cerca de 1% em relação ao mesmo período do mês passado. O resultado foi apurado na pesquisa semanal realizada ontem pela reportagem de O SÃO GONÇALO, em três grandes supermercados instalados na região.



Se comparado com a última semana, também houve queda de 1%. Os dois setores pesquisados, de hortifruti e grãos, carne, laticínios e cereais, contribuíram para o resultado. O produto com grande destaque para a semana é o leite, que teve retração no preço de 17%. A banana e a manteiga também ficaram mais baratos, 16% e 10%, respectivamente.

No entanto, mesmo com a queda do valor médio geral, ainda existem produtos que ficaram mais caros. Este é o caso da batata, que encareceu 11% e aparece com a “vilã” da cesta. Logo atrás aparece o alho que também teve seu preço inflacionado para cima, ficando 6% mais caro.

A queda nos preços agradou quem estava ontem no mercado, como a dona de casa Patrícia Silva, de 47 anos.

“O feijão está voltando ao normal e as frutas estão com bons preços. Espero que continue assim. Rodando pelos mercados é possível economizar e encher o carrinho”, disse.