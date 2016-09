Empregos: mais de 700 vagas

25/09/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

No caso de São Gonçalo, são oferecidas essa semana, 13 postos de trabalho. Para a função de operador comercial, há três vagas Foto: Divulgação

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulgou as vagas de empregos relativas a esta semana, em todo o Estado do Rio, com um total de 761 oportunidades disponíveis no mercado. As chances são para todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior), e os salários podem chegar a R$2,6 mil, além da possibilidade de concessão de benefícios.



Para o município de São Gonçalo, são oferecidos 13 postos de trabalho distribuídos em cinco funções. Um dos destaques são as três vagas oferecidas na função de gerente comercial.

Já para as pessoas com deficiência, a Setrab informou que há apenas uma oportunidade em todo o Estado para a função de garçom.

O número de vagas correspondente a cada cargo pode ser conferido nos quadros ao lado e abaixo. Não foram divulgadas, no entanto, vagas para os municípios de Niterói, Itaboraí e Maricá.

As inscrições podem ser feitas nos postos Sine/Setrab ou através do site maisemprego.mte.gov.br. No caso de São Gonçalo, o posto funciona na Avenida Presidente Kennedy 397, Centro.

A Setrab esclarece ainda que o banco de dados pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento de vagas ou ampliação/redução de ofertas.