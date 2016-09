Feijão dá alívio no bolso

21/09/2016 às 13:30h Enviado por: Samuel Castro

O feijão foi o produto que mais caiu de preço essa semana: 10% Foto: Divulgação

Por Thiago Soares

A terceira semana do mês de setembro chegou com boas notícias para o consumidor gonçalense. O preço médio da cesta básica caiu aproximadamente 1% em relação ao período anterior. O resultado foi apurado na pesquisa semanal realizada ontem pela reportagem de O SÃO GONÇALO, em três grandes supermercados instalados na região.



O setor de hortifruti foi quem mais contribuiu para o resultando, tendo queda de 2%. Nesta semana, o feijão pode aparecer mais na mesa do gonçalense, já que o produto ficou 10% mais barato. A cebola, com queda de 7%, e o tomate, que ficou 4% mais em conta, também devem ser destaques no cardápio.

Na contramão do resultado, alguns produtos ficaram mais caros. A “vilã” da semana é a maçã, que disparou ficando 20% mais caro. Depois da fruta, o leite aparece como maior alta, de 16%. A dona de casa Maria Almeida, de 56 anos, disse que ainda não sentiu a queda de preços.

“Acabei de comprar o que precisava e não senti diferença. Continuo pagando um valor bem alto nos produtos. A verdade é que um produto fica mais barato, e outro mais caro. No fim, é a mesma coisa”, explicou Maria.