Loja oferece 470 vagas para unidades no Rio e em Niterói

19/09/2016 às 18:59h Enviado por: Rene Santos

No caso de Niterói, interessados devem procurar loja no Centro Foto: Divulgação

A Lojas Americanas está com processo de seleção aberto para 470 vagas no Rio e Niterói. As oportunidades são para os cargos de auxiliar de loja (400) e auxiliar de prevenção de perdas (70). Entre os pré-requisitos para preencher as chances, ter ensino médio concluído, idade igual ou acima de 18 anos para auxiliar de loja e a partir de 26 para auxiliar de prevenção de perdas. Não é exigida experiência. A Lojas Americanas informa ainda que oferece vale-refeição, plano de saúde e odontológico, descontos em faculdades e cursos de idiomas. Não foram informados, porém, os valores dos salários. O processo seletivo consta de entrevista pessoal e provas de matemática e língua portuguesa. Os interessados devem comparecer até o dia 30 de setembro, de segunda a sexta, das 9h às 15h e aos sábados, às 9h, na Ruas do Passeio, 56, Centro do Rio, Coronel Agostinho, 112, Campo Grande, Rio, e Rua Visconde de Uruguai, 503, Centro de Niterói. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, foto 3x4, declaração escolar e caneta para realizar as provas.