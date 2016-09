Dança e solidariedade em SG

18/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Baile beneficente será realizado uma vez por mês no Clube Mauá. O primeiro acontece no dia 5 Foto: Leonardo Ferraz

Uma corrente do bem aliada à dança se expandiu em São Gonçalo. O baile que acontecia toda primeira quarta-feira do mês, no Clube Mauá, no Centro da cidade, passará a ocorrer todas as semanas a partir de outubro, das 18h às 22h. O diferencial será que, uma vez no mês, o evento será beneficente, colaborando com instituições e ONGs do município.



A proposta de voltar com os bailes semanais foi do professor de dança Genilton Muniz, de 31 anos, juntamente com representantes de 12 academias de dança de São Gonçalo.

“O baile semanal deixou de ser realizado em junho de 2014, devido a problemas com locação de espaço, e seguimos apenas com os eventos mensais. Com a força dos representantes de academias de dança, decidimos voltar com os eventos semanais, realizados todas as quartas-feiras do mês. Nossa proposta é unir profissionais de dança e alunos em um só lugar, respeitando as diferenças de cada um. Aqui todo mundo é bem-vindo”, contou Genilton. Para os professores de dança das academias associadas, a proposta veio em uma boa hora e serve para diversificar os eventos em São Gonçalo, além de aumentar a interação entre pessoas de diferentes idades. “Nossa proposta, além de ser uma iniciativa para ajudar os necessitados, também faz com que o baile seja um local de unificação e troca de experiências. Aqui as pessoas se unem de corpo e alma”, explicou a professora de dança Viviane Morenato.

A dona de casa Fátima Silva, de 69 anos, conheceu a dança a partir de uma depressão e participa do evento há cinco anos.

“O médico me deu opções de diversão e hoje isso aqui é meu remédio. Tenho uma prótese no joelho mas, quando estou aqui, não sinto dor nenhuma. Enfim, esqueço todos os meus problemas”, disse Fátima. A aposentada Marli Rodrigues, 69, contou que fez muitos amigos participando do evento.

“Isso aqui é uma maravilha. Nunca me canso de vir. Tem gente que pensa até que somos uma família. Eu concordo. Viramos realmente uma família”, explicou Marli.