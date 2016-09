Procon amplia consulta a pessoas com deficiência

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Para facilitar as formas de consulta, o Procon Estadual atualizou o seu guia digital, que agora também dá acesso ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) em texto, áudio e vídeo com adaptação para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), para pessoas com deficiência auditiva.





Também é possível acessar uma versão com recursos para aumentar a fonte do texto e inverter o contraste, para facilitar a leitura. Criada pelo Ministério Público do Trabalho, a versão do CDC para consumidores com deficiência está disponível apenas em português e é compatível com smartphones e tablets.





O guia digital poderá ser baixado por meio de um QR Code, que está no site www.procon.rj.gov.br e nas redes sociais do Procon. Também é possível, por meio de outro QR Code, acessar o guia digital feito pela autarquia em português, inglês e espanhol com dicas e orientações para os turistas que estão no Rio acompanhando os Jogos Paralímpicos.