Aberto ao trânsito mais um trecho da TransOceânica

16/09/2016 às 13:50h Enviado por: Dayse Alvarenga

A pavimentação do trecho será concluída amanhã; e pintura da pista com sinalização, no domingo Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói informou ontem que o trecho 5 da TransOceânica, no sentido Itaipu da Estrada Francisco da Cruz Nunes, será aberto ao trânsito na próxima segunda-feira (19). De acordo com a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), a pavimentação do trecho será concluída até amanhã e a pintura da pista com a sinalização será feita no domingo (18).





Por enquanto, no sentido Itaipu, os veículos estão utilizando a pista de concreto do BHS. O trecho 5 vai do DPO do Cafubá até o shopping Itaipu Multicenter. O outro lado do trecho, no sentido Largo da Batalha, já foi finalizado.





De acordo com o governo municipal, está realizando também a pavimentação de ruas da localidade do Mar Alegre, que são perpendiculares ao trecho 5 (entre a Francisco da Cruz Nunes e a Avenida Sete). Ao todo, 15 vias, que foram afetadas pela obra da TransOceânica, serão recuperadas.





Seguem em andamento as obras dos trechos 3, 7 e 8 e as intervenções de pavimentação e concretagem nos dois túneis (Luís Antônio Pimentel e João Sampaio) da TransOceânica, que já foram perfurados de ponta a ponta.





Com 9,3 quilômetros de extensão, a TransOceânica vai passar por 11 bairros e, quando concluída, vai beneficiar 80 mil pessoas por dia. Não haverá cobrança de pedágio.





A obra terá um papel importante na mobilidade de Niterói: além de 13 estações de ônibus BHS, contará com ciclovia e estará integrada à estação do catamarã de Charitas. No sistema BHS, os ônibus têm ar-condicionado, portas dos dois lados, circulam em faixas exclusivas e os passageiros pagam a passagem no terminal, antes de embarcar.





O principal ganho que a TransOceânica vai trazer para Niterói é considerado, no trajeto entre a Região Oceânica e a Zona Sul, reduzir o tempo e a extensão pela metade. Atualmente, os 18 quilômetros que separam as duas regiões são percorridos em uma hora. A obra tem custo de R$ 310 milhões, financiados com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal (R$ 292 milhões); e da Prefeitura (R$ 18 milhões).