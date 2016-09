Shopping realiza concurso de cantores mirins em SG

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Chegou a vez dos pequeninos mostrarem os seus dotes artísticos no concurso “No Talentos Kids”, realizado pelo São Gonçalo shopping. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o próximo domingo (18) e devem ser feitas pelo site www.saogoncaloshopping.com.br ou através do e-mail marketing@saogoncaloshopping.com.br.

As apresentações poderão ser individuais ou em grupo. A seleção dos inscritos ocorrerá em duas etapas. A primeira será por meio de uma equipe especializada que selecionará 10 dos inscritos até o dia 23 de setembro. As crianças escolhidas terão seus vídeos publicados no facebook do shopping e participarão de uma votação popular, que ocorrerá entre os dias 23 e 28 de setembro.

Os cinco concorrentes mais votados receberão R$ 500 de cachê e se apresentarão na mostra “Novos Talentos Kids” que acontecerá todos os domingos do mês de outubro, sempre a partir das 17h, na praça de alimentação do São Gonçalo Shopping.