Ampla inscreve projetos

12/09/2016 às 12:06h Enviado por: Dayse Alvarenga

A Ampla está com inscrições abertas para projetos sociais que queiram participar do novo ciclo do "Luz Solidária", programa de sustentabilidade da companhia que incentiva a troca de eletrodomésticos usados por eficientes, que consomem menos energia.

Os novos projetos estão sendo selecionados através de um edital, disponibilizado no site www.luzsolidaria.com.br. Os interessados devem se inscrever pelo site até sexta-feira (16). Os projetos devem ter caráter social e desenvolver atividades para a geração de renda.