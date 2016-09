Concursos: têm 3 mil vagas

12/09/2016 às 12:00h Enviado por: Rennan Rebello









Seis opções de concursos públicos estão abertas com oportunidades, nesta semana, em todo o Estado do Rio. Juntas, as chances somam 3.021 vagas. Os cadastros são distribuídos em todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio/técnico e superior. Mais detalhes podem ser conferidos no quadro ao lado.

A Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, encerra hoje o prazo de cadastros do concurso público para preencher 2.534 vagas em diversas áreas do município. As chances são para todos os níveis de escolaridade e podem ser conferidas no site da Consulpam, organizadora das provas (www.consulpam.com.br).

O Colégio Militar do Rio de Janeiro também fecha, nesta segunda, os cadastros para 40 vagas para o 6º ano do ensino fundamental. Entre os requisitos para ingressar, o candidato deve ter completado o 5º ano e ter entre 10 e 13 anos.

O Tribunal de Contas do município do Rio (TCM-RJ) inscreve candidatos para 18 vagas para o cargo de Técnico de Controle Interno, que exige formação média, até quarta-feira (14). Os salários podem chegar a cerca de R$8 mil em jornada de 40 horas por semana. As inscrições podem ser feitas pelo site da organizadora, IBFC (www.ibfc.org.br).

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) continua com cadastro para 79 vagas para professores em diversas áreas. A quantidade de vagas para cada cargo pode ser visualizada no edital do concurso, no site da faculdade (http://concursos.pr4.ufrj.br/). O salário para docentes pode chegar a R$8,6 mil. As inscrições vão até sexta-feira, dia 16.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) inscreve para 259 vagas, nas áreas médica, administrativa e assistencial, com lotação no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Os cargos podem ser conferidos no edital do concurso, no site da organizadora (www.ibfc.org.br).

Já a Câmara de Vereadores de Nilópolis mantém abertas as inscrições para 91 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As vagas são para profissionais de níveis de ensino fundamental, médio e superior. Os cargos disponíveis são: Contador, Procurador (nível superior), Agente Administrativo, Agente Legislativo, Agente Técnico Legislativo, Técnico em Finanças e Orçamentos (nível médio e/ou médio técnico), Técnico Legislativo Parlamentar e Técnico em Web (nível fundamental).