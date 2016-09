Chance de ser ‘top model’

10/09/2016 às 14:45h Enviado por: Samuel Castro

Assim como no ano passado, a vencedora assinará um contrato com a agência 40º Models Foto: Divulgação

Estão abertas, até amanhã, as inscrições para o “Plaza Top Model 2016”. O concurso de modelos está na sua 3ª edição e conta, mais uma vez, com a parceria da agência 40° Models, do diretor Sérgio Mattos.



Para participar, é preciso ter acima de 18 anos e enviar os dados pessoais (nome completo, cidade, idade, manequim, altura, número de calçado, endereço, telefone), fotos de rosto e de corpo inteiro para o e-mail plazatopmodel2016@gmail.com.

Todas as etapas da seleção podem ser conferidas no regulamento, que está disponível no site www.plazaniteroi.com.br.

A final da competição acontece na próxima sexta-feira (16), às 20h, quando a comissão julgadora decidir quem será o “novo rosto” da moda niteroiense. A vencedora do concurso assinará contrato de um ano com a agência 40° Models.