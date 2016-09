OAB-SG tem palestras gratuitas a partir de segunda

10/09/2016 às 14:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Para Vitor Rodrigues, evento oferecerá ampla visão do Direito Foto: Divulgação

A OAB São Gonçalo inicia na próxima segunda-feira (12) uma programação de palestras gratuitas voltadas para os advogados da cidade. A "6ª Maratona Jurídica" acontecerá no auditório da instituição, das 9h às 18h, durante toda a semana, encerrando-se na sexta-feira (16).





De acordo com o diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia (ESA) da 8ª Subseção, Vitor Marcelo Rodrigues, o evento vai contar com a presença de professores, desembargadores, advogados, juízes, defensores públicos e promotores para oferecer a visão de todos os profissionais do direito.





"Trata-se de uma iniciativa com o intuito de resgatar as cinco Maratonas Jurídicas realizadas com esse mesmo formato na Seccional da OAB entre 2001 e 2005, que tive a oportunidade de coordenar junto com o então diretor de Eventos da OAB-RJ, Eduardo Teixeira, que idealizou esse projeto", explicou.





A entrada é franca e não há necessidade de inscrição prévia. Os horários de cada palestrante podem ser conferidos no site www.oabsg.com.br.





A OAB São Gonçalo fica na Travessa Euzelina, 100, Zé Garoto, telefone 3736-8530.