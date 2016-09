Horto do Fonseca comemora 110 anos de existência com ampla programação

09/09/2016 às 13:20h Enviado por: Dayse Alvarenga

As atividades incluem shows, teatro, exposição de orquídeas, competição de skate, entre outras Foto: Divulgação

A partir de hoje, o Horto do Fonseca entra em clima de festa com a comemoração dos 110 anos do popular centro de lazer, esporte e cultura da Zona Norte de Niterói. O evento, que acontece durante todo o final de semana, será gratuito e terá programação para crianças, jovens e adultos, com shows, teatros, oficinas, feiras, futebol e skate. A iniciativa é uma ação da Prefeitura de Niterói através da Administração Regional do Fonseca.





Com expectativa de atrair cerca de 5 mil pessoas, cada um dos dias de festa reserva uma programação diferente para o público, com oito shows em dois palcos diferentes.





Nesta sexta-feira, os visitantes podem conferir a exposição de bromélias e orquídeas, além de uma apresentação do grupo de samba Força, Fé e Raiz, a partir das 19h.





Amanhã, destaque para o futebol e o skate, shows de rock, sertanejo e pagode, e um musical infantil. A programação começa às 10h e termina às 19h com show do grupo Levada Carioca.





O fim da festa, no domingo (11), será com mágica para a criançada, coleta seletiva de lixo com escoteiros e show do cantor Dominguinhos do Estácio. As atividades começam no mesmo horário; já o show tem previsão para começar às 20h.