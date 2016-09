Incentivo à preservação do verde

08/09/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Serão realizadas várias atividades para crianças e adultos, em uma área livre no Engenho do Mato Foto: Divulgação

O “Dia da Árvore” será comemorado neste sábado (10) com plantio de mudas de ipê no evento "Nosso quintal é seu quintal", que fica em uma área verde de 4 mil metros quadrados, no Engenho do Mato, em Niterói, a apenas um quilômetro do Parque Estadual da Serra da Tiririca.







Educação Ambiental é o tema do encontro, com entrada gratuita, no qual a companhia de teatro Máscaras participará com esquete sobre o plantio de árvores, além da exposição de fotografias "Horta é Saúde".





Fazem parte ainda da programação, que vai das 8h às 17h, oficina de horta, ponto de coleta de óleo de cozinha e eletrônicos, brechó e feira de trocas (brinquedos, mudas e sementes, livros, CDs e acessórios de bicicletas), para um consumo consciente por meio do reuso.





A gastronomia do evento vai oferecer feijoada vegetariana, um prato típico regional, massas, tapioca, tortas e salgados integrais, cerveja artesanal, entre outras delicias.

Haverá ainda aula de yoga e meditação, além de massagem relaxante e música com os cantores Cacala Carvalho e Pedro Logän, o poeta João Ayres e o grupo Gamboa Samba.





Segundo Kátia Duarte, idealizadora da Ponto Org, organização social sem fins lucrativos que criou o Nosso Quintal é Seu Quintal, o principal objetivo do evento é levar o visitante a refletir sobre a importância de se preservar o meio ambiente.





"Nosso objetivo é a promoção de projetos socioculturais e ambientais alinhados a práticas sustentáveis. Pensando nas gerações futuras, criança que vivencia a natureza se preocupa em protegê-la. Oferecemos visitas pedagógicas com foco na educação ambiental para instituições acadêmicas e empresas, elaboração e gestão de projetos socioculturais e ambientais, além da locação do espaço para piqueniques e confraternizações", explicou Kátia.





O “Nosso Quintal é Seu Quintal” ocorre todo segundo sábado do mês e conta ainda com uma programação permanente variada.