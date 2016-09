Massas: sem ‘pesar’ no bolso

06/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O SÃO GONÇALO lança mais uma grande novidade aos seus leitores. De hoje a 6 de outubro, quem for degustar o delicioso rodízio de massas do restaurante Strada Pizza & Grill, no shopping Pátio Alcântara, em São Gonçalo, terá um megadesconto de R$10, levando os cupons que serão publicados diariamente no jornal.



Os rodízios de massa são servidos, de segunda a sábado, sempre das 16h às 21h. O mesmo desconto vale tanto para os preços “cheios” dos rodízios, R$25,90 e R$27,90, servidos de segunda a quinta-feira e sexta e sábado, respectivamente.

Os cupons que serão publicados em OSG têm validade de uma semana, cada um deles, a contar da data da publicação. Assim sendo, os cupons publicados entre 30 de setembro e 6 de outubro valem até o último dia da promoção.

“O rodízio é formado por pizzas salgadas e doces, além de pratos de massas deliciosos, como espaguete e talharim. O desconto não inclui bebidas, refil ou alcoólicas, assim como pratos que não pertençam ao cardápio do rodízio”, ressalta Jerry Mesquita, um dos proprietários do restaurante Strada Pizza & Grill, do Pátio Alcântara, que fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº.

Outras informações podem ser obtidas através do e-mail promocao@jornalsg.com.br ou no regulamento publicado no site www.osaogoncalo.com.br/promocoes.