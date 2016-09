Hoje é último dia para inscrições em vagas ociosas de cursos da Faetec

06/09/2016 às 12:25h Enviado por: Dayse Alvarenga

Entre as opções de cursos: há o de montador de computadores Foto: Divulgação

Os interessados em realizar um curso profissionalizante gratuito têm até hoje para se matricular para vagas ociosas de qualificação profissional da Faetec, instituição vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.





Para se inscrever, os interessados precisam ir a uma das escolas da Fundação e consultar a lista de oportunidades não preenchidas pelos sorteados.





No total, foram abertas cerca de 50 mil oportunidades em mais de 160 cursos profissionalizantes, das quais 3,8 mil em unidades de Itaboraí, Niterói e São Gonçalo





Entre algumas opções de cursos disponíveis: Assistente Administrativo, Assistente Financeiro, Auxiliar de Cozinha, Autocad, Cabeleireiro, Confeiteiro, Depilador, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Encanador Instalador Predial, Espanhol, Inglês, Mecânico de Automóveis, Mecânico de Motocicletas, Montador e Reparador de Computadores, Gesseiro Recepcionista, Salgadeiro e Vendedor, entre outros.





As chances são destinadas a qualquer pessoa que deseja cursar na Faetec, independente de ter ou não se registrado no último período de inscrições. Para se c adastrar, é necessário levar original e cópia do RG, CPF, além de um comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) e de escolaridade. A inscrição é realizada na hora.





Os cursos dessa 3ª rodada de 2016 terão duração de 10 e 20 semanas e são ofertados em mais de 100 unidades da Faetec. As vagas são para pessoas acima de 15 anos. No entanto, menores de 18 devem se inscrever acompanhados dos responsáveis.