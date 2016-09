Shoppings funcionam em esquema especial no feriado da quarta-feira

05/09/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

As lojas do Pátio Alcântara, por exemplo, funcionam das 9 às 15h no feriado da Independência Foto: Divulgação

Quem tem alguma pendência para resolver em órgãos públicos municipais, deve resolvê-las até amanhã. Nesta quarta-feira (7), feriado pela Independência do Brasil, o horário de funcionamento de muitos serviços, como shoppings, bancos, supermercados e repartições públicas será diferenciado. As prefeituras São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, por exemplo, não terão atendimento ao público, com exceção das emergências nos prontos socorros municipais. O mesmo vale para os órgãos estaduais e federais.



Já a maioria dos shoppings de São Gonçalo e região têm horários reduzidos de funcionamento nesta quarta. Em todos os shoppings da região, as salas de cinema funcionam de acordo com a programação de cada um. As lojas do Pátio Alcântara funcionarão das 9h às 15h; e a praça de alimentação e lazer, das 10h às 15h. No São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, e no Partage, no Centro, as lojas abrirão das 15h às 21h; já restaurantes e lanchonetes ficarão abertos das 11h às 21h em ambos os empreendimentos.

Já em Niterói, o Plaza e o Bay Market, ambos no centro da cidade, as lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h; e a praça de alimentação das 12h às 22h.

Outros - Os supermercados funcionam, nesta quarta-feira, em seus horários normais de dias comuns. Já a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias nesta quarta em função do feriado nacional. Os postos do Detran também estarão fechados para vistoria de veículos. Já a CCR Barcas informou que suas embarcações vão operar com as grades de horários normais de fins de semana e feriados, ou seja, com intervalos entre as partidas de 30 minutos.