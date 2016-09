SG avança na saúde mental

03/09/2016 às 12:40h Enviado por: Dayse Alvarenga

A nova unidade fica no Laranjal e vai abrigar 10 moradores, sendo nove homens e uma mulher Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo informou que foi aberta, ontem, uma nova unidade terapêutica para acolhimento de pacientes psiquiátricos no bairro do Laranjal, como parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado com o Ministério Público em 2014, que cobrava ao município a criação de unidades deste tipo no município para atendimento de doentes mentais.





A nova unidade, a quinta aberta nos últimos três anos, irá abrigar 10 moradores, sendo nove homens e uma mulher, em uma casa ampla com sala, cozinha, banheiros, copa, cinco quartos e área de lazer. Ao todo, a residência terapêutica conta com quatro equipes formadas por cuidadores, enfermeiro e técnicos de enfermagem que se revezarão na atenção aos moradores.





Segundo a coordenadora do serviço, Cristina Vieira, a mudança no modelo assistencial aos pacientes com sofrimento mental é uma forma de humanizar o tratamento, realizar a inclusão social e tem proporcionado aos pacientes psiquiátricos uma rotina da qual muitos foram privados durante décadas.





"Nos hospitais não havia uma preocupação em prestar cuidados em prol da recuperação da saúde mental destas pessoas, o que confirma que o objetivo não era prestar assistência, mas simplesmente excluir estas pessoas do convívio social", explicou Cristina Vieira.





Segundo o governo municipal, as outras unidades funcionam no Pita (duas), Amendoeira e Gradim (uma em cada bairro). O município tem 112 pacientes, sendo 43 deles abrigados em residências terapêuticas. A maioria perdeu o vínculo familiar após anos de internação em hospitais psiquiátricos. Os demais foram inseridos no núcleo familiar e inscritos no sistema de saúde para serem atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs).