SG tem ações de prevenção contra a dengue

02/09/2016 às 12:50h Enviado por: Dayse Alvarenga

Agentes de endemias têm realizado ações de combate ao mosquito em áreas mais afetadas da cidade Foto: Divulgação

Para prevenir novos casos de dengue, febre chikungunya e virus Zika nos períodos mais quentes, que já começam esse mês com a chegada da Primavera, a Secretaria de Saúde de São Gonçalo já tem um cronograma de ações a fim de não deixar nascer o mosquito Aedes Aegypti, transmissor das doenças.





A partir deste mês, serão realizadas as capacitações para os agentes comunitários de saúde e de endemias. Já em outubro, serão feitas as capacitações dos profissionais de saúde. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, o trabalho de combate ao Aedes aegypti acontece todos os dias em vários bairros da cidade, com intensificação de ações por parte dos agentes nas regiões mais afetadas conforme a demanda.





Paralelamente ao trabalho de combate ao mosquito, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo realiza a retirada de lixo e entulho jogados irregularmente em terrenos baldios e pelas ruas da cidade. A população pode denunciar focos do mosquito Aedes aegypti assim como solicitar visitas dos agentes através dos telefones 2712-0720 ou 0800-022-6806.





A secretaria de Saúde de São Gonçalo notificou este ano até o momento 9.516 casos de dengue, seguido de 269 casos de chikungunya e 152 de zika. Não foram confirmados, no entanto, casos de microcefalia causados pelo vírus zika. O município intensificou criou um comitê gestor para monitoramento do plano municipal de combate ao mosquito que se reúne semanalmente para atualização dos dados e tomadas de decisões para o controle das doenças.





O Aedes aegypti é um mosquito doméstico que vive dentro de casa e perto do ser humano. Com hábitos diurnos, o mosquito se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados e distribuídos por diversos criadouros.





“As ações serão intensificadas nos próximos meses devido ao período de maior proliferação”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dimas Gadelha.