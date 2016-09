SG tem feira internacional de artesanato

São oito expositores de diversos lugares do Brasil e do mundo

A conhecida Feira Internacional de Artesanato (Expoarte) está no São Gonçalo Shopping até próximo dia 18, com entrada franca e produtos a partir de R$ 10.





A feira é considerada como a reunião da cultura popular artesanal brasileira e internacional, além de opções de compras de bijuterias confeccionadas em capim dourado e até produtos em cerâmica.





Os visitantes poderão conhecer ainda as novidades do artesanato presente na moda e na decoração, tendo contato com a cultura de diversos lugares do Brasil e do mundo.





A organização do evento destaca, entre os inúmeros produtos, as semijoias, os tapetes e as almofadas indianas (a partir de R$ 20).





Ao todo são oito expositores. A feira acontece todos os dias no horário do funcionamento do shopping, ou seja, das 10h às 22h.





O São Gonçalo Shopping fica na Avenida São Gonçalo 100, Boa Vista, telefone 3513-7200.