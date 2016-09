SG tem rede de proteção à mulher

01/09/2016 às 12:45h Enviado por: Dayse Alvarenga

A Coordenadoria de Política para as Mulheres realiza programas específicos para cada problema Foto: Divulgação

A violência contra as mulheres é uma realidade e os números assustam. Em 2015, através do número 180 (que recebe denúncias de agressão contras as mulheres), foram registrados mais de 360 mil casos de violência em todo país. Deste total, 50% casos de violência física; 30%, de violência psicológica; 7%, de violência moral; 2%, de violência patrimonial; 4,5%, de violência sexual; 5%, de cárcere privado e 0,46% referiram-se a tráfico de pessoas.







Em praticamente metade dos registros (49%), o tempo de relacionamento entre vítima e agressor/a é de mais de cinco anos e a maioria das vítimas de violência são mulheres negras. A Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, realiza um trabalho de acolhimento para essas vítimas e agrega em sua estrutura, programas municipais de enfrentamento à violência contra as mulheres, defesa e garantia de seus direitos, envolvendo ações de prevenção, capacitação, atendimento e monitoramento das ações dedicadas às mulheres.





O principal objetivo da coordenadoria é uma política pública de atendimento às mulheres em situação de violência de gênero, doméstica e/ou sexual, assegurando acompanhamento continuado por meio das áreas de Serviço Social, Psicologia e Jurídico.





As consequências para as mulheres que sofrem violência podem ser graves. Vão da baixa estima e insegurança, agressividade, ansiedade, isolamento, depressão, distúrbios do sono, gravidez indesejadas, abortos, baixa produtividade no trabalho e em alguns casos pode até levar a morte.





Entre os programas da coordenadoria se destacam o Centro Especial de Orientação à Mulher (Ceom) Patrícia Acioli, destinado ao Atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero; Saúde da Mulher – Articulação com a equipe do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher de São Gonçalo; Ações de geração de trabalho e renda para a promoção da autonomia econômica da mulher; Feira da Mulher Empreendedora – FEMESG Cultura e lazer – Ações conjuntas com a Secretaria de Cultura e de Esporte e Lazer e Fundação de Arte; Articular ações com a Secretaria de Educação para incentivar e sensibilizar os professores a não adotarem conteúdos e atitudes discriminatórias entre meninos e meninas.