Cesta: preços voltam a cair

31/08/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Por Daniela Scaffo

Para a alegria dos gonçalenses, o valor médio da cesta básica voltou a cair cerca de 4% essa semana. Isso é o que revela a pesquisa semanal realizada por O SÃO GONÇALO, em três supermercados instalados na região. Ambos os setores contribuíram para a queda.



O produto que mais apresentou queda foi a batata, cerca de 24%. Outros itens que também estão mais baratos são: tomate, feijão e laranja, aproximadamente 21%, 15% e 8%, respectivamente.

Apesar de alguns produtos estarem mais baratos, outros estão um pouco mais caros, como é o caso do cafe (13%), da cenoura (5%) e da cebola (4%).

Outros itens não apresentaram inflações e se mantiveram estáveis. São eles: arroz, leite, pão, alface, couve e banana. Os consumidores já notaram os preços mais baixos e aproveitaram a semana para irem as compras, como é o caso da dona de casa Vanderleia Ramos, de 45 anos. “Eu fico antenada para aproveitar cada promoção. Como as coisas estão ficando muito caras ultimamente, eu me jogo quando os preços ficam um pouco mais baixos”, contou a dona de casa.