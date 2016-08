Primeiro passo para o mercado

26/08/2016 às 20:53h Enviado por: Dayse Alvarenga

Estudantes que já concluíram o curso foram encaminhados para confecção da carteira de trabalho Foto: Divulgação

Cerca de 50 estudantes concluíram o projeto-piloto Alerta, fruto da parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social e Trabalho de São Gonçalo e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) para qualificar jovens da cidade ao mercado do trabalho. Esta semana o grupo restante de 28 deles esteve no posto do Sine, no Mutondo, para confecção da carteira de trabalho informatizada e o cadastramento no mercado de trabalho.

“O nosso objetivo é prepará-los para a vida profissional por meio de orientações sobre como devem proceder no mercado de trabalho e de como serem mais proativos. Estamos disponibilizando à juventude uma possibilidade de buscar sua própria independência”, argumentou a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Evangelina Andrade.

Durante o projeto realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Santa Luzia, o grupo participou de palestra e aulas teóricas e práticas com a equipe técnica. A formação abordou temas, entre eles “como confeccionar um bom currículo”, “imagem profissional”, “atitude empreendedora”, “relacionamento interpessoal”, entre outras.

O projeto atende jovens, de 14 a 24 anos, que estejam cursando ou concluíram os ensinos fundamental ou médio. Após a conclusão do projeto, em dois meses, os alunos são encaminhados para seleção do programa Jovem Aprendiz.