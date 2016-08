Niterói oferece piscina de bolinhas só para adultos

24/08/2016 às 21:08h Enviado por: Dayse Alvarenga

Pensando no sucesso entre o público infantil, o Plaza Shopping Niterói resolveu dar "uma colher de chá" para os adultos "virarem" crianças por alguns momentos. Amanhã e sábado, o o empreendimento realiza pela primeira vez o "Bolinhas Party", um happy hour animado e exclusivo para o público adulto no Mar de Bolinhas, evento localizado na Praça de Eventos (1º piso) do shopping.









A edição especial acontece das 21h às 23h, na piscina com mais de 200 mil bolinhas coloridas. Ela ganhará decoração especial com luzes, refletores, DJ e playlist especial para deixar o local com clima de balada. O ingresso custa R$ 15 por 15 minutos, e cada minuto excedente custa R$1. Os interessados podem comprar os ingressos diretamente no balcão do evento.









Para os pequenos, o Mar de Bolinhas permanece no local até o dia 4 de setembro e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 13h às 21h. O preço é o mesmo, e quem tem até 4 anos deve, obrigatoriamente, entrar acompanhado de um adulto. O Plaza Shopping Niterói fica na Rua XV de Novembro, 8, Centro, telefone 2621-9400.