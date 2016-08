Cesta volta a encarecer

23/08/2016 às 21:36h Enviado por: Kimberly Mello

Os consumidores gonçalenses pagarão mais caro nessa penúltima semana do mês. O valor médio da cesta básica apresentou alta de quase 2%. Isso é o que revela a pesquisa semanal realizada por O SÃO GONÇALO , em três supermercados instalados na região.





O setor que mais cooperou para o aumento foi o de carnes, cereais e derivados de laticínio, enquanto o de hortifruti apresentou uma queda de 3%.





O produto que ficou mais caro foi a batata, aproximadamente 15%. Outros produtos que também estão em alta são: chuchu (13%), carne (8%) e pão francês (6%).





Apesar do aumento, alguns produtos estão mais baratos, como é o caso do tomate, cenoura e da laranja, que caíram em torno de 18%, 13% e 2%, respectivamente.





No entanto, outros itens apresentaram o mesmo preço da última semana, como o caso do arroz, da farinha de mandioca, do sal e da couve.





Os consumidores já notaram os aumentos nos preços e disseram que estão evitando comprar alguns produtos que estão infracionados.





"Lá em casa a gente não come feijão há uma semana. Estamos trocando por legumes como a beterraba, que também é rico em ferro", Lilian Godoi, de 42 anos.