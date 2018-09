Polícia impede assalto, troca tiros e prende criminosos no Barreto

Um assalto cometido em frente à Praça do Barreto, em Niterói, na madrugada desta quarta-feira, terminou com uma intensa troca de tiros entre os acusados do crime e os policiais do 12ºBPM (Niterói). Todos os três criminosos foram presos. Uma câmera de monitoramento da ONG Viver Bem flagrou toda a ação.





É possível observar nas imagens que o Voyage, de cor chumbo, para no sinal, na pista sentido São Gonçalo, e três homens armados logo aparecem. O motorista desembarca e se afasta do veículo. Pouco depois, a PM chega ao local e começa a troca de tiros.



Veja o vídeo:









Durante o tiroteio, um dos suspeitos é baleado e acaba preso. Os outros dois ainda tentam fugir, mas também são detidos. A polícia, até o momento, não informou a identificação dos criminosos.





O carro da vítima, que já estava em posse dos assaltantes, foi atingido por, pelo menos, três disparos. Um revólver calibre 32 foi apreendido com o trio.





O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí).