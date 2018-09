Homem que matou mulher em frente ao filho é preso no Rio

Apontado pela polícia como autor do assassinato de Louise Rangel de Araújo Francisco, de 22 anos, no 18 de junho, em Magé, Paulo Henrique Cruz de Paula foi preso, nesta terça-feira, por agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ele teria cometido o crime na frente do filho da vitima, de apenas 4 anos.





Segundo informações da polícia, o crime foi cometido por que Paulo não aceitava o fim de seu relacionamento com Louise, que durou aproximadamente um ano.





Com ciúmes da ex-companheira, o acusado esperou Louise buscar seu filho na escola e a abordou, quando ela se dirigia para casa. Ele então mandou que a mulher tirasse o menino do colo e atirou.





Louise, atingida por diversos disparos, morreu no local. A criança não ficou ferida. Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de feminicídio.