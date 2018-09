Operação da PM termina com dois suspeitos mortos no Brejal

Uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 7ºBPM (São Gonçalo), realizada nesta terça-feira, na Comunidade do Brejal, em Jardim Bom Retiro, São Gonçalo, terminou com a morte de dois suspeitos de tráfico. Um terceiro homem foi ferido na ação.





De acordo com o batalhão, os PMs foram até o local para coibir a escalada de roubos de cargas e de venda de drogas na região. Durante o patrulhamento, os militares se depararam com um grupo armado, que atirou. Houve intenso confronto.





Após a troca de tiros, os policiais encontraram os três rapazes feridos. O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu os suspeitos. Dois deles não resistiram e morreram. O terceiro foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.





Com os acusados, os policiais apreenderam duas pistolas, três rádios transmissores e drogas. Um carro roubado, modelo Fiat Toro, também recuperado no local.





O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).