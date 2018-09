Homem é morto a tiros no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo

Um homem, identificado como Gabriel Fernandes, de 19 anos, foi assassinado a tiros, na noite de ontem (09), em Santa Catarina, São Gonçalo.





De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo foi localizado na Rua Expedicionário Antônio Vieira, por volta das 22h. No local, os policiais não encontraram nenhuma testemunha do fato ou mesmo câmeras de vigilância.





Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG) periciaram a área e iniciaram as investigações para tentar localizar os autores da execução.