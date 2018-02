Barricadas no Jardim Miriambi completam dois anos

O ‘Tem Barricada Aí?’ recebeu denúncias de barreiras instaladas por traficantes no Jardim Miriambi. Na Rua Vicentina Goularte, grande volume de terra e entulhos estão na entrada da via há cerca de nove meses impedindo a passagem de quem precisa se locomover. Em alguns pontos da barricada, é possível ver arbustos crescendo entre a terra. Na Rua Regina Coelho, os obstáculos já estão há quase dois anos.





No Laranjal, bairro vizinho, doze ruas da localidade estão obstruídas por objetos e entulhos. Na Rua Jandira, um denunciante informou que o aterro é tão grande que bloqueia o acesso de caminhões de lixo e entrega, prejudicando até mesmo quem passa a pé.





O canal de comunicação de O SÃO GONÇALO recebe denúncias de ruas com barreiras em São Gonçalo, Niterói e Itaboraí no número (21) 97220-6423. As denúncias são registradas de forma anônima. Não há divulgação de dados pessoais.