Polícia Militar prende seis homens com 18kg de maconha no Salgueiro

Numa ação integrada entre equipes, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam seis homens e apreenderam cerca de 18 quilos de maconha prensada, uma pistola, carregador municiado e bloqueador de sinal de satélite, durante a manhã de ontem, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.





A operação que contou com policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat), do Serviço de Inteligência (P-2) e das Ocupações Coruja, Mineiro, Jardim Catarina e Santa Luzia, teve início no final da madrugada e se estendeu por toda a manhã de segunda-feira. Os objetivos eram checar denúncias sobre tráfico de drogas na comunidade e localizar veículos e cargas roubadas no local, além de reprimir essa prática no entorno do conjunto de favelas.





Acusados de tráficos, os seis presos foram localizados em diferentes momentos ao longo da operação. A farta quantidade de maconha também foi encontrada no interior da comunidade, que é considerada o ‘quartel general’ da alta cúpula da facção Comando Vermelho(CV) e, geralmente serve de abrigo para traficantes de outras comunidades do Estado que estão foragidos da Justiça.





Parte da ocorrência foi apresentada na 72ªDP (Mutuá), delegacia responsável pela região do Complexo do Salgueiro, e parte foi registrada na central de flagrantes da 73ªDP (Neves).





12ºBPM (Niterói) – Em Maricá, no Condomínio Minha casa minha vida de Inoã, quatro pessoas foram presos com 1085 trouxas de maconha, 152 pinos de cocaína, munições, rádio e uma pistola. A operação foi desencadeada depois que moradores denunciaram a ação de traficantes em um dos apartamentos do conjunto habitacional.





Em um apartamento a polícia localizou um casal apontado como os responsáveis pela distribuição das drogas no local. Em outro imóvel os outros dois acusados foram localizados com a pistola, munições e rádio de comunicação.





O caso foi registrado na 82ªDP (Maricá), onde os acusados foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. (Renata Sena)