Mapa de barricadas inclui novas ruas em São Gonçalo

Em um mês de lançamento, o mapa digital do “Tem Barricada Aí?” feito de forma exclusiva por O SÃO GONÇALO, já tem mais de 30 mil visualizações pelos leitores nesse período e está atualizado com as novas denúncias feitas pelo aplicativo WhatsApp durante a última semana. São Gonçalo ainda lidera como o município com o maior número de obstáculos.





No progresso do mapa, novas ruas foram incluídas no bairro do Galo Branco e na Parada 40, bairro que ainda não tinha sido mencionado. No entanto, algumas foram removidas no bairro de Guaxindiba. Em alguns desses locais, objetos concretados e entulho estão bloqueando grande parte das vias. O objetivo do mapa é auxiliar a população de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí que, ao andar por esses municípios, não seja surpreendida com os bloqueios.





Em caso de vias bloqueadas, basta enviar mensagens para o WhatsApp (21) 97220-6423. O link www.bit.do/tem-barricada-ai-osg dá a oportunidade do leitor acessar o mapa em navegadores de internet, podendo ser o Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari, consequentemente será direcionado à página. (Sany Medeiros/Kharine Backer)