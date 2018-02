Traficantes recolocam barricadas no Jardim Catarina

Os policiais retiram as barricadas e os traficantes recolocam

A população do maior bairro de São Gonçalo não conseguiu respirar aliviada depois da ação da Polícia Militar na remoção das barricadas no Jardim Catarina na última quinta-feira. Com mais de dez ruas liberadas pelos agentes, horas depois os traficantes já tinham recolocado objetos em algumas das vias desobstruídas.





Um dia depois da ação, inúmeras denúncias foram feitas ao “Tem Barricada Aí?” informando que nas ruas Saint Diniz, Rubis e Esmeraldas, o tráfico de drogas ganhou reforço e aumentou a barricada. Na última rua, anteriormente, havia uma pequena elevação com barro. Agora, o material é o mesmo, mas o tamanho aumentou.





Em outra denúncia, um leitor afirma que as barricadas que antes eram feitas com entulhos, foram trocadas por concreto para dificultar a passagem de moradores, entregas e serviços essenciais para a população. “Fomos prejudicados até para sair com o carro. Não conseguimos”, ressaltou um denunciante.





Mensagens que contenham esse tipo de informação devem ser enviadas para o WhatsApp (21) 972208-6423. O mapa das barricadas em São Gonçalo pode ser visto em algum navegador online pelo link www.bit.do/tem-barricada-ai-osg.