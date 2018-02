PM leva tiro na cabeça em lanchonete de Itaboraí

De acordo com a polícia, o estado de saúde do militar é estável e fora de perigo

Lotado no 7º BPM (São Gonçalo), um sargento da Polícia Militar foi baleado na cabeça, na noite da última sexta-feira, durante uma tentativa de assalto, em Manilha, Itaboraí. Ele foi socorrido e não corre risco de morte.





De acordo com informações repassadas à polícia, o PM estava lanchando na Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha quando percebeu a aproximação dos criminosos, que chegaram em um veículo Fiat Idea, de cor prata, com placa não divulgada.





O militar foi abordado pelos assaltantes e chegou a entrar em luta corporal com um dos ladrões, que atirou na cabeça do policial. Ele foi socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Manilha, Itaboraí, onde recebeu os primeiros socorros e foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heal), no Colubandê, em São Gonçalo.





De acordo com a polícia, o estado de saúde do militar é estável e fora de perigo.





Outro caso – Baleado na noite do último dia 23 durante uma operação de policiais do 12º BPM (Niterói) no Morro do Palácio, no Ingá, um cabo da PM foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) na tarde de sexta-feira. Ele estava internado no Hospital Icaraí, no Centro de Niterói, desde o dia que foi ferido e aguardava a saúde estabilizar para que a transferência fosse autorizada.





Ele agora segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade e o seu estado de saúde é considerado estável. (Renata Sena)