Rua de igreja no Colubandê é bloqueada por barricadas de traficantes

Traficantes instalaram barricadas em um novo ponto de São Gonçalo. Na Rua Miraflores, no Colubandê, bandidos fecharam a rua utilizando uma pia e madeiras. A denúncia foi feita através do canal “Tem Barricada Aí?”, de O SÃO GONÇALO.





A via do Colubandê é frequentada por dezenas de fiéis da Paróquia Santa Edwiges. Moradores da localidade temem pela segurança do bairro.





Denúncias enviadas para o canal de comunicação de OSG têm como finalidade informar e alertar a população de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí sobre os bairros que possuem barricadas. Os nomes dos informantes não são divulgados. O sigilo é garantido. Para denunciar, bastar enviar mensagens para (21) 97220-6423.