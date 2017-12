Polícia recupera equipamento de som avaliado em R$ 300 mil no Boaçu em São Gonçalo

>> Som foi encontrado no Boaçu





Policiais militares do 7°BPM recuperaram, na última sexta-feira, no Boaçu, São Gonçalo, equipamentos de som de uma empresa que prestava serviços para o Teatro Municipal de Niterói. O material, avaliado em cerca de R$ 300 mil, foi roubado no Pita, na quinta-feira, quando era transportado para a sede da empresa.





De acordo com a polícia, após receberem denúncias, os PMs foram até o local e encontraram o equipamento de som. O caso foi registrado na 73ª DP(Neves).





Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que “não tem mais nenhum contrato com a prestadora de serviços dos equipamentos de som”.