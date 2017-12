Seis homens são presos com arma e drogas no Jardim Catarina

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam seis homens, na tarde de sábado, na Comunidade da Ipuca, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. Uma pistola e uma granada também foram apreendidas na operação.





Segundo informações da polícia, entre os seis detidos estariam o Coroa e TH, que seriam o “frente geral”(principal líder do tráfico) da comunidade e o gerente da venda de drogas, respectivamente. Com os acusados, a polícia conseguiu apreender uma pistola 9 milímetros, uma granada, uma pequena quantidade de drogas, rádios de comunicação e dinheiro em espécie.





Todos os seis homens e todo material apreendido foram levados para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado. No entanto, até o fechamento desta edição, o registro na delegacia ainda estava em andamento, impossibilitando assim a identificação dos presos.