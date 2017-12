Traficante acusado de balear policial é preso em Itaboraí

Apontado como um dos responsáveis pelo atentado contra o cabo Sturião, lotado no 35º BPM (Itaboraí), no último dia 17, Maicon Pinheiro Rodrigues, o Madgest, de 27 anos, foi preso na sexta-feira, durante ação de policiais do batalhão de Itaboraí.





Segundo os militares, após receber informações que davam conta do esconderijo do suspeito, os policiais seguiram para Rua João Moreira, na localidade conhecida como João Caetano, em Itambi. Um homem que dava abrigo ao criminoso disse aos policiais que teria sido coagido a oferecer abrigo.





O suspeito conseguiu escapar pulando muro de várias residências, mas acabou capturado após cerco tático, na Rua 19. Questionado, ele acabou confessando participação no crime e disse pertencer ao tráfico de drogas comandado pelo traficante conhecido como Velho de Itambi.





Madgest levou os policiais até a Rua 15 onde havia escondido as drogas. No local, foram apreendidas 63 cápsulas de cocaína, 20 tiras grandes de maconha, um rádio comunicador, um carregador de pistola e uma cartucheira para munição de revólver.





Levado para a 71ª DP (Itaboraí), o suspeito foi reconhecido pelo cabo Sturião e acabou autuado por tráfico de drogas e porte de munição. O delegado Oscar de Sá disse que vai representar também pela prisão do suspeito pelo atentado contra o cabo.





Recordando – O cabo Sturião foi baleado quando verificava danos no pneu da viatura. Um veículo não identificado passou atirando, e o PM acabou baleado em uma das pernas e braços. Socorrido por populares após o ataque, o PM foi levado para a UPA de Manilha e depois para o Heat), em São Gonçalo.