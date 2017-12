Aliado de 'Cecel' do Caramujo é preso em salão de beleza em Itaipu

Apontado como braço direito do traficante Marcel Sá Vianna de Mello, mais conhecido como Cecel ou 2C, Luis Eduardo da Silva, o Dudu ou 2D, de 29 anos, foi preso, na manhã de ontem, após investigação da 78ª DP (Fonseca). Ele cuidava da “beleza” em um salão, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, quando foi surpreendido pelos policiais e não reagiu. Contra o suspeito, havia dois mandados de prisão preventiva em aberto, ambos por envolvimento no tráfico de drogas e organização criminosa.





Segundo os investigadores, com a prisão de Marcel, Dudu passou a ocupar a função antes ocupada pelo chefe, considerado principal fornecedor de armas e drogas do Complexo do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, e que foi preso, na última segunda-feira, no Engenho do Mato. Ainda de acordo com os levantamentos da polícia, mesmo antes de assumir a liderança da organização criminosa, Dudu possuía função de relevância na quadrilha, vivia vida de luxo, morava fora de comunidade, utilizada veículos de alto padrão e ostentava vida incompatível com sua realidade social.





O suspeito foi preso no momento em que cortava cabelo em salão de beleza local. Para a polícia, a prisão de Dudu, assim como a de Cecel, representa grande prejuízo para as organizações criminosas que controlam o tráfico de drogas em Niterói.





Os agentes também apreenderam a motocicleta de Dudu, uma BMW F800 GS, que poderá ser leiloada após autorização judicial. Os valores arrecadados podem ser revertidos para beneficiar a Polícia Civil.





Recordando – Cecel foi encontrado numa casa de classe média. De acordo com os policiais, ele alugou o imóvel para ser um dos seus esconderijos e levava uma vida tranquila, sem despertar suspeitas, dizendo para os vizinhos que era empresário do ramo alimentício em São Gonçalo. Na ação, os agentes apreenderam um veículo Hyundai HB20, que era usado pelo bandido.





Cecel já era um antigo conhecido da polícia por ser um dos homens de confiança de Rodrigo da Silva Rodrigues, o Tineném - líder do tráfico do Complexo do Caramujo, preso em julho do ano passado - e, inclusive, figurava como foragido no Portal dos Procurados do Disque-Denúncia.





(Marcela Freitas)