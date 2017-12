Polícia detém homem com mais de 15 mil pinos para embalar drogas na RJ-104

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) detiveram, na noite de quinta-feira, um homem com aproximadamente 15 mil pinos vazios para embalar drogas na RJ-104, na altura do Caramujo, em Niterói.





Segundo a polícia, após um patrulhamento de rotina, enquanto os agentes abordavam um suspeito, eles encontraram os pinos. Logo em seguida, os policiais levaram o homem e o material para a 78ªDP (Fonseca), onde foi realizado o registro da ocorrência.