Homem é preso com arma no Boa Vista em São Gonçalo

Preso com arma no Boa Vista. Douglas de Oliveira Ramos





Um rapaz de 24 anos foi flagrado com uma arma por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no início da manhã de ontem, no Boa Vista, em São Gonçalo.





Os militares da Ocupação Coruja informaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro, quando tiveram a atenção voltada para o suspeito, na Rua Governador Agamenon Magalhães. Ao abordarem o rapaz, os agentes encontraram com ele uma pistola calibre 380, com a numeração raspada, e três munições intactas.





O rapaz foi conduzido pelos PMs para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.