Barricadas do tráfico tornam moradores reféns da violência em São Gonçalo

Barricadas instaladas por traficantes em ruas da região, estão trazendo problemas aos moradores da Vila Candoza, em São Gonçalo, impedidos de circular por vias do bairro. Na Estrada do Coelho, o convívio com os bloqueios já faz parte da rotina dos moradores. De acordo com informações anônimas enviadas para O SÃO GONÇALO, o tráfico de drogas é intenso na região, sendo comum o abandono de mortos em conflitos entre traficantes.





No Luiz Caçador, um dos bairros com o maior número de denúncias para o canal de comunicação “Tem Barricada Aí?”, alguns dos bloqueios já completaram mais de um ano. Devido à instalação de algumas das barricadas na Rua Padre Belchior, quando ocorrem chuvas intensas, a via fica completamente alagada.





“Além de provocar enchentes, o trânsito de veículos fica muito comprometido”, contou um denunciante. No mesmo bairro, existem barricadas em frente à uma escola municipal, na Rua 31 de Março.





O canal exclusivo, “Tem Barricada Aí?”, tem objetivo de receber denúncias de moradores que estejam sendo afetados pelo tráfico de drogas nas regiões de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí. Para denunciar, basta enviar mensagens para o WhatsApp (21) 97220-6423, informando os locais. Não há divulgações de nomes. O sigilo é completamente garantido.