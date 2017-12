Dona de casa passa mal e morre ao cair da varanda em Itaipu

Uma dona de casa, de 45 anos, morreu na tarde de ontem, depois de cair da varanda de sua casa, na Rua Pavões, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.





A mulher, que de acordo com familiares já foi micro empresária, conversava com uma vizinha, quando se sentiu mal e caiu do segundo andar da residência, onde estavam seus irmãos e sua mãe.





A vítima estava se recuperando da morte do pai, que havia falecido há pouco tempo. Ela deixou dois filhos.