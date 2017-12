Ações da polícia deixam dois mortos em São Gonçalo e Niterói

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos na noite de quarta-feira, em São Gonçalo e Niterói, após trocarem tiros com policiais militares. Nas ações, armas, entre elas um fuzil, foram apreendidas.





Em São Gonçalo, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) contaram que foram até a favela da Carobinha, em Santa Luzia, para realizar uma operação com o objetivo de combater o comércio de entorpecentes, por volta das 20h. Ao perceberem a aproximação dos agentes, um grupo de seis criminosos armados atirou e houve troca de tiros.





Durante o confronto, Lucas Barbosa da Silva, 21, o Testa, foi baleado na Rua Cardeal Mauri, e não resistiu aos ferimentos. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 9mm e drogas. Os militares ainda capturaram Lucas Azevedo dos Santos, de 20 anos, com um fuzil calibre 7.62 e material entorpecente. No total, foram apreendidos 219 trouxinhas de maconha e 71 cápsulas de cocaína.





Já na comunidade da Palmeira, em Niterói, Leonardo Pecly Buris Coutinho, 23, morreu após troca de tiros com policiais do 12ºBPM (Niterói). Um homem foi preso e um menor apreendido.





(Thuany Dossares)